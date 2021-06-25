Bakan Koca: Nasıl olsa yüzü kızarmayacak diyenler, umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar

Sağlık Bakanı Koca, "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir dediğimizde, yaz bitiminde nasıl olsa yüzü kızarmayacak diyenler, umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar" paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş üstüne aşı yapılmaya başlanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca, paylaşımında “Genç normale hazırlık başladı. Arkadaşlar heyecanlı” mesajına yer verdi.

Genç normale hazırlık başladı. Arkadaşlar heyecanlı. pic.twitter.com/6IqGZlPkqI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2021

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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı yeni paylaşımda ise “Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir dediğimizde, yaz bitiminde nasıl olsa yüzü kızarmayacak diyenler, umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar” ifadelerini kullandı.

Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir dediğimizde, yaz bitiminde nasıl olsa yüzü kızarmayacak diyenler, umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2021

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