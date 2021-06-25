Rusya Sağlık Bakanı: Ülkede aşılamadan sonra Kovid-19'a yakalananların oranı yüzde 0.5

Rusya hükümeti bünyesindeki Koronavirüsle Mücadele Koordinasyon Konseyi'nin toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede şu ana kadar 21 milyon kişinin aşının ilk bileşenini aldığını belirterek, aşılamadan sonra Kovid-19'a yakalananların oranının yüzde 0.5 olduğunu kaydetti.

Muraşko, "Kovid-19 hastalarının federal kayıtlarına göre, bugüne kadar aşının her iki bileşenini almış olan vatandaşların sadece yüzde 0.5’ine koronavirüs enfeksiyonu teşhisi konuldu" ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar 21 milyondan fazla kişinin aşının ilk bileşenini aldığına vurgu yapan Muraşko, aşılanan vatandaşların hastalığı hafif şekilde geçirdiğini dile getirdi.

Öte yandan Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, Rusya'da son 24 saatte 20 bin 393 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (20 bin 182) yüzde 2.17 daha fazla olduğu belirtildi.

En fazla vakanın başkent Moskova (7 bin 916), Moskova Bölgesi (2 bin 436) ve St. Petersburg’da (1194) görüldüğü bilgisi yer alan açıklamada, Rusya'da ilk kez Kovid-19'un 'Delta Plus' varyantının tespit edildiği vurgulandı.