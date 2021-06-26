İngiltere'de 5 Şubat’tan bu yana en yüksek günlük vaka

İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 18 bin 270 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 717 bin 811’e ulaştı. Ülkede 5 Şubat'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı günlük vaka sayısı artış göstermeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 18 bin 270 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 717 bin 811’e ulaştığı belirtildi. Böylece ülkede 5 Şubat'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmiş oldu.

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On Sat 26 June, 18,270 new cases and 23 deaths within 28 days of a positive test were reported across the UK



44,078,244 people have now received the first dose of a #VACCINE



32,244,223 have received a 2nd dose pic.twitter.com/jzDVPHYXYD — Public Health England (@PHE_uk) June 26, 2021

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Son 24 saat içinde 23 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybının da 128 bin 89'a yükseldiği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Kovid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, yetişkinlerin yüzde 83.7'si, aşının ilk dozunu, yüzde 61.2’si ise, aşının her iki dozunu aldı.