Bakan Koca: 4 bin 883 vaka sayısı, aşısını yaptıranların gurur tablosu sayılmalı

Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük vaka sayısı için "4 bin 883 vaka sayısı, aşısını yaptıranların gurur tablosu sayılmalı" yorumunda bulundu.

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı. Buna göre,

Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 294 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

yapıldı, kişinin testi pozitif çıktı, kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 736 oldu, 5 bin 937 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 275 bin 231'e yükseldi.

Test sayısı 60 milyon 105 bin 441'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 409 bin 27, vefat sayısı 49 bin 576 oldu.

© Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı Türkiye 27 Haziran 2021 Kovid-19 Tablosu

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Vaka sayısına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan "4 bin 883 vaka sayısı, aşısını yaptıranların gurur tablosu sayılmalı" paylaşımını yaptı.

4.883 vaka sayısı, aşısını yaptıranların gurur tablosu sayılmalı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 27, 2021

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