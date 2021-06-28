Sputnik V'nin geliştiricisi Gamaleya Enstitüsü: Yeni varyant aşıları üretmemiz gerekirse, bunu bir haftada yapabiliriz

Sputnik V aşısının geliştiricisi olan Gamaleya Enstitüsü’nün Direktörü Aleksandr Gintsburg, mevcut aşıların yeni koronavirüs varyantlarına karşı yeterince antikor gelişmesini sağlamaması hâlinde, yeni aşılar geliştirebileceklerini belirtti. Gintsburg, yeni aşıyı üretmenin sadece bir haftalarını alacağını ekledi.

Gamaleya Enstitüsü Direktörü Gintsburg, Rossiya-1 televizyonuna demecinde, S proteininin yapısında çok ciddi bir değişiklik olan yeni bir virüs varyantının ortaya çıkması hâlinde, yeni varyant aşılarının geliştirilmesi gerekebileceğini belirtti.

Gintsburg, aşı üretimi için geliştirdikleri vektör teknolojisinin tescil edilmesi ardından, söz konusu yöntem ile yeni varyant aşıları geliştirmenin bir hafta kadar bir süre alacağını kaydetti.

Rus bilim insanı ayrıca, mevcut Rus koronavirüs aşılarının, bilinen tüm koronavirüs varyantlarına karşı etkili olduğunu da sözlerine ekledi.

Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V, dünyada yerel bir sağlık otoritesi tarafından tescil edilmiş ilk koronavirüs aşısı ve şimdiye dek Türkiye dahil 67 ülkede kullanım için onaylandı.

Sputnik, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Adenovirüsün, üstünde daha önce pek çok araştırma yapılmış bir aracı olması nedeniyle aşının son derece güvenli olduğu biliniyor.