Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, insidans haritasının son şeklini paylaşarak, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım" dedi.