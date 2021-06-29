Kayıt
02:11 29 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Batı'da 'Kovid-19'un çıkış noktası' olduğu iddia edilen Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün eski çalışanı konuştu

    © REUTERS / Aly Song
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    0 03
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104221/87/1042218755_0:319:3071:2047_1200x675_80_0_0_515a8f8f4f3aedd596ec0e49a47ae20d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202106291044839919-batida-kovid-19un-cikis-noktasi-oldugu-iddia-edilen-vuhan-viroloji-enstitusunun-eski-calisani/

    Batı'da Kovid-19'un 'çıkış noktası' olduğu iddia edilen Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde çalışan tek yabancı bilim insanı olan Avustralyalı bilim insanı Danielle Anderson, burada geçirdiği günleri ve deneyimlerini paylaşarak, durumun medyada anlatılanlardan farklı olduğunu ifade etti.

    Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenine ilişkin araştırmalar sürerken, virüsün çıktığı iddia edilen Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde çalışan tek yabancı bilim insanı olan Avustralyalı araştırmacı Danielle Anderson, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Bloomberg'e röportaj veren Anderson, laboratuvarın işlevlerinin ve faaliyetlerinin medyada betimlenenden daha farklı olduğunu belirtti.

    'Normal bir laboratuvardı'

    Kovid-19'un buradan sızdığı yönündeki iddiaları değerlendiren bilim insanı, laboratuvarda rutin bir faaliyetin yürüdüğünü ifade ederek, "Sıkıcı olduğundan değil, diğer yüksek içerikli laboratuvarlarla aynı şekilde çalışan normal bir laboratuvardı" dedi.

    Anderson, "Birlikte akşam yemeklerine, öğle yemeklerine gittik, (diğer araştırmacılarla) birbirimizi laboratuvarın dışında gördük" ifadelerini kullandı.

    Laboratuvarın dünya standartlarının üzerinde olduğunu ve havalandırma ve atık boşaltma anlamında örnek teşkil ettiğini kaydeden Anderson, burada bağımsız olarak çalışacak bir araştırmacıya 45 saatlik bir eğitim verildiği bilgisini paylaştı.

    Bloomberg, Anderson'un 2016'da Singapur merkezli Duke-NUS Tıp Okulu'ndaki biyo-güvenlik laboratuvarının bilimsel direktörü rolüyle Vuhan'da çalışmaya başladığını bildirdi.

    Hakemli tıp dergisi Lancet'e göre, Anderson'un buradaki görevi 2019 yılının kasım ayında sona erdi. Anderson, yarasa kaynaklı virüsler konusunda uzman olarak tanımlanıyor. Bununla beraber Anderson, şu anda Melbourne'deki Peter Doherty Enfeksiyon ve Bağışıklık Enstitüsü'nde kıdemli araştırma görevlisi.

    Geçen yılın mart ayında South China Morning Post, Çin hükümeti verilerine dayandığı belirtilen ve bilinen ilk Kovid-19 vakasının 17 Kasım 2019'da ülkenin Hubey eyaletinde yaşayan 55 yaşındaki bir kişi olduğu ifade edilen bir haber yayımlamıştı.

    Pekin'in resmi açıklamasında göre, ilk Kovid-19 vakası 8 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

    Yarasa
    © Fotoğraf : Pixabay
    Yeni araştırma: Çin'deki yarasalarda envaiçeşit koronavirüs bulundu, biri Kovid-19'a genetik olarak çok yakın
    'Hastalananlar bildirmekle yükümlüydü'

    2019'un sonlarına doğru laboratuvarda kimsenin hastalandığını anımsamadığını vurgulayan bilim insanı, hastalananların durumu bildirmekle yükümlü olduklarını da belirtti.

    Anderson, kentten ayrıldıktan sonraki süreçte yaptırdığı PCR testlerinin tamamının negatif çıktığını da sözlerine ekledi.

    'Olağanüstü bir duruma şahit olmadım'

    Virüsün laboratuvardan yayıldığına dair burada bulunduğu sırada bir dedikodu işitmediğini dile getiren bilim insanı, olağanüstü bir duruma şahit olmadığını ifade etti.

    Öte yandan virüslerin laboratuvardan yayılabilme ihtimalinin farkında olduğu kaydeden Anderson, Sars virüsünün birkaç defa araştırma tesislerinin dışına çıktığını hatırlattı. Bilim insanı, "Burada bir şey olmadığını söyleyecek kadar saf değilim, gözlemlerimi paylaşıyorum" diye konuştu.

    'Laboratuvarda virüs yaratmanın', bu konuda izin almanın güçlüğüyle birlikte başarılı bir biçimde nihayete erdirmenin zorluğuna dikkat çeken Anderson, ifadelerinin yanlış anlaşılabileceği endişesiyle şimdiye dek açıklama yapmaktan imtina ettiğini kaydetti.

    Çin koronavirüs
    © AP Photo / Mark Schiefelbein
    Çin'den Kovid-19'un kökenine dair iddialara yanıt: Irak'taki kitle imha silahları yalanından farkı yok
    DSÖ heyeti Vuhan'da araştırma yürütmüştü

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un kökenlerini araştırmak üzere, ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentine uluslararası bilim insanlarından oluşan bir heyet göndermişti.

    Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nın yanı sıra virüsün bir kaza sonucu dışarı çıktığı iddialarına konu olan Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde de incelemeler yapmıştı.

    2002-2003 yıllarındaki Akut Solunum Yolu Sendromu (Sars) salgınının ardından, yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan enstitü, Kovid-19'un buradaki laboratuvarda yapay olarak üretildiği ve kazaen insanlara bulaştığı iddialarına konu olmuştu.

    © AFP 2021
    ABD eski CDC Direktörü: Kovid-19'un laboratuvar kaynaklı olduğunu dile getirdiğim için ölüm tehditleri alıyorum
    Çinli yetkililer, söz konusu iddiaları reddetmiş, Kovid-19'un başka bir ülkede ortaya çıktığı ve ithal dondurulmuş deniz ürünleriyle ülkeye geldiğine dair kanıtlanmayan karşı iddialar ortaya atmıştı.

    Biden'den Kovid-19 kökenlerine ilişkin soruşturmanın yoğunlaştırılması talimatı

    ABD Başkanı Biden, istihbarat kuruluşlarına verdiği talimatta, ilk kez 2019 sonunda Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen Kovid-19'un kökenlerini araştırmak üzere çalışmalarını yoğunlaştırmaları ve 90 gün içinde sonuçlandırmaları talimatını vermişti. Biden, virüsün kökeni konusunda hayvandan bulaşma dışında laboratuvardan sızma olasılığının da değerlendirmesini istemişti. Çin hükümeti, Biden'ın kararını tepkiyle karşılamıştı.

    Etiketler:
    Joe Biden, SARS-Cov-2, Salgın, Kovid-19, Koronavirüs, Vuhan Viroloji Enstitüsü, Çin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Başkentin işlek meydanlarından Popolo'da oluşturulan taraftar alanında toplanan binlerce İtalyan, İtalya-Avusturya maçını dev ekrandan takip etti.
    Roma'da dev ekranda İtalya-Avusturya maçı
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Kanal İstanbul'un güzergahı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet