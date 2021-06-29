Batı'da 'Kovid-19'un çıkış noktası' olduğu iddia edilen Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün eski çalışanı konuştu

Batı'da Kovid-19'un 'çıkış noktası' olduğu iddia edilen Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde çalışan tek yabancı bilim insanı olan Avustralyalı bilim insanı Danielle Anderson, burada geçirdiği günleri ve deneyimlerini paylaşarak, durumun medyada anlatılanlardan farklı olduğunu ifade etti.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenine ilişkin araştırmalar sürerken, virüsün çıktığı iddia edilen Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde çalışan tek yabancı bilim insanı olan Avustralyalı araştırmacı Danielle Anderson, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bloomberg'e röportaj veren Anderson, laboratuvarın işlevlerinin ve faaliyetlerinin medyada betimlenenden daha farklı olduğunu belirtti.

'Normal bir laboratuvardı'

Kovid-19'un buradan sızdığı yönündeki iddiaları değerlendiren bilim insanı, laboratuvarda rutin bir faaliyetin yürüdüğünü ifade ederek, "Sıkıcı olduğundan değil, diğer yüksek içerikli laboratuvarlarla aynı şekilde çalışan normal bir laboratuvardı" dedi.

Anderson, "Birlikte akşam yemeklerine, öğle yemeklerine gittik, (diğer araştırmacılarla) birbirimizi laboratuvarın dışında gördük" ifadelerini kullandı.

Laboratuvarın dünya standartlarının üzerinde olduğunu ve havalandırma ve atık boşaltma anlamında örnek teşkil ettiğini kaydeden Anderson, burada bağımsız olarak çalışacak bir araştırmacıya 45 saatlik bir eğitim verildiği bilgisini paylaştı.

Australian scientist who worked in Wuhan can't rule out COVID lab-leak theory https://t.co/I4jMybCjX3 pic.twitter.com/04wp9D1TcR — New York Post (@nypost) June 28, 2021

Bloomberg, Anderson'un 2016'da Singapur merkezli Duke-NUS Tıp Okulu'ndaki biyo-güvenlik laboratuvarının bilimsel direktörü rolüyle Vuhan'da çalışmaya başladığını bildirdi.

Hakemli tıp dergisi Lancet'e göre, Anderson'un buradaki görevi 2019 yılının kasım ayında sona erdi. Anderson, yarasa kaynaklı virüsler konusunda uzman olarak tanımlanıyor. Bununla beraber Anderson, şu anda Melbourne'deki Peter Doherty Enfeksiyon ve Bağışıklık Enstitüsü'nde kıdemli araştırma görevlisi.

Geçen yılın mart ayında South China Morning Post, Çin hükümeti verilerine dayandığı belirtilen ve bilinen ilk Kovid-19 vakasının 17 Kasım 2019'da ülkenin Hubey eyaletinde yaşayan 55 yaşındaki bir kişi olduğu ifade edilen bir haber yayımlamıştı.

Pekin'in resmi açıklamasında göre, ilk Kovid-19 vakası 8 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

2019'un sonlarına doğru laboratuvarda kimsenin hastalandığını anımsamadığını vurgulayan bilim insanı, hastalananların durumu bildirmekle yükümlü olduklarını da belirtti.

Anderson, kentten ayrıldıktan sonraki süreçte yaptırdığı PCR testlerinin tamamının negatif çıktığını da sözlerine ekledi.

'Olağanüstü bir duruma şahit olmadım'

Virüsün laboratuvardan yayıldığına dair burada bulunduğu sırada bir dedikodu işitmediğini dile getiren bilim insanı, olağanüstü bir duruma şahit olmadığını ifade etti.

Öte yandan virüslerin laboratuvardan yayılabilme ihtimalinin farkında olduğu kaydeden Anderson, Sars virüsünün birkaç defa araştırma tesislerinin dışına çıktığını hatırlattı. Bilim insanı, "Burada bir şey olmadığını söyleyecek kadar saf değilim, gözlemlerimi paylaşıyorum" diye konuştu.

'Laboratuvarda virüs yaratmanın', bu konuda izin almanın güçlüğüyle birlikte başarılı bir biçimde nihayete erdirmenin zorluğuna dikkat çeken Anderson, ifadelerinin yanlış anlaşılabileceği endişesiyle şimdiye dek açıklama yapmaktan imtina ettiğini kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un kökenlerini araştırmak üzere, ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentine uluslararası bilim insanlarından oluşan bir heyet göndermişti.

Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nın yanı sıra virüsün bir kaza sonucu dışarı çıktığı iddialarına konu olan Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde de incelemeler yapmıştı.

2002-2003 yıllarındaki Akut Solunum Yolu Sendromu (Sars) salgınının ardından, yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan enstitü, Kovid-19'un buradaki laboratuvarda yapay olarak üretildiği ve kazaen insanlara bulaştığı iddialarına konu olmuştu.

Biden'den Kovid-19 kökenlerine ilişkin soruşturmanın yoğunlaştırılması talimatı

Çinli yetkililer, söz konusu iddiaları reddetmiş, Kovid-19'un başka bir ülkede ortaya çıktığı ve ithal dondurulmuş deniz ürünleriyle ülkeye geldiğine dair kanıtlanmayan karşı iddialar ortaya atmıştı.

ABD Başkanı Biden, istihbarat kuruluşlarına verdiği talimatta, ilk kez 2019 sonunda Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen Kovid-19'un kökenlerini araştırmak üzere çalışmalarını yoğunlaştırmaları ve 90 gün içinde sonuçlandırmaları talimatını vermişti. Biden, virüsün kökeni konusunda hayvandan bulaşma dışında laboratuvardan sızma olasılığının da değerlendirmesini istemişti. Çin hükümeti, Biden'ın kararını tepkiyle karşılamıştı.