Moskova Belediye Başkanı Sobyanin'den başkentteki salgın durumuna ilişkin açıklama

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkentteki salgın durumunun son derece zor olduğunu, hastaneye kaldırılanların ve hayatını kaybedenlerin arttığını söyledi.

Rusya hükümeti bünyesindeki Koronavirüsle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Sobyanin, "Moskova'daki durum, son derece zor. Yeni tespit edilen vakaların sayısı neredeyse aynı seviyede seyrediyor ancak bu çok yüksek bir seviye ve önceki tüm dönemlerin rekoru durumunda" dedi.

Hastaneye kaldırılanların sayısının arttığını ve Moskova'da hastanelerdeki dolu yatak sayısının 15 bine yaklaştığını kaydeden Sobyanin, "Bu son derece yüksek bir gösterge. Bunların önemli bölümü, ağır ve çok ağır hastalar ile yoğun bakımdaki hastalardan oluşuyor. Son bir haftada hastanelerdeki ölü sayısı da arttı" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden bu sabah yapılan açıklamaya göre son 24 saatte Moskova'da 6 bin 209 yeni vaka tespit edildi, 121 kişi hayatını kaybetti.