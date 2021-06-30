İngiltere'de küçük işletmeler, hükümetin zenginlere yönelik karantina muafiyeti kararına öfkeli

İngiltere İşletme, Enerji ve Endüstriyel Strateji Departmanı (BEIS), muafiyetin sarı listedeki ülkelerden gelenler için geçerli olacağını ve sadece istisnai durumlarda verileceğini açıkladı.

Karar, bazı iş çevreleri ve muhalif siyasetçilerden, küçük ölçekli işletmelerin dışarıda bırakılması nedeniyle tepki gördü.

BBC'de yer alan habere göre BEIS de tepkilere yanıt olarak ekonomik çıkarları kamu güvenliği ile dengeleyeceğini öne sürdü.

İngiltere İşçi Partisi'nden Angela Rayner ve Manchester kentinin İşçi Partili Belediye Başkanı Andy Burnham, kararın sadece zenginlerin menfaatini gözeterek alındığı ve geri kalanları dışladığını söyledi.

Küçük İşletmeler Federasyonu'ndan Craig Beaumont, yaptığı açıklamada, "Küçük işletme ve serbest meslek sahipleri genellikle işleri için seyahat ederler ve bu faaliyetin önemli bir ekonomik fayda sağlamadığını ve dolayısıyla hükümetin planlarının dışında olduğunu beyan etmek yanlıştır" dedi.

Institute of Directors baş ekonomisti Tej Parikh ise, "Orta ölçekli işletmeler ekonomik toparlanmamızın güç merkezleri olacak, bu nedenle büyük işletmelerdeki yöneticiler için karantina gereksinimlerini etkin bir şekilde azaltan girişimler keyfi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Parikh, hükümetin küçük ve orta ölçekli işletmelerin, çok uluslu şirketlere odaklanarak yeniden işe koyulmaya başlamalarına yardımcı olmanın önemini gözden kaçırmamasının hayati önem taşıdığını belirtti.