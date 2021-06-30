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    Prof. Dr. Levent Akın

    Bilim Kurulu üyesi Akın: Delta varyantı aşı olmayanlarda yayılıyor

    © DHA
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1735)
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    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın, İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, delta varyantının yayıldığı grubun aşı olmayanlar olduğunu söyledi.

    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, BioNTech aşısında 1. ve 2. doz arasının 3 hafta ile 12 hafta arasında değişebileceğini belirtti.

    Akın, son dönemlerde Hindistan'dan çıkan delta varyantının özellikle İngiltere, Almanya ve Rusya'da çok yayılım gösterdiğine dikkat çekti:

    "Türkiye'nin uluslararası ilişkileri ve insan hareketliliğin özellikle Rusya kaynaklı olması nedeniyle Türkiye de bir risk değerlendirmesi yaptı. Buna bağlı olarak elindeki aşı tedariki de yeterli olduğu için aşılama süresini 6 hafta yerine 4 haftaya çekti. Böylece daha kısa sürede 2'nci dozu alarak, koruma sağlayacak." 

    'Hastaneye yatmayı da ağır vakaları da engelliyor'

    Prof. Dr. Akın, 2 doz BioNTech aşısının İngiliz varyantı alfa ve Hindistan varyantı deltaya karşı etkisine dikkat çekerek, şunları söyledi:

    "Bu konuda yayımlanmış bir bilgi var; 2 doz BioNTech aşısı olanların ister İngiliz varyantı alfa ister Hindistan varyantı delta ile ilgili hastaneye yatma, ağır vaka oluşmasıyla ilgili etkileri aynı. Hastaneye yatmayı da ağır vakaları da engelliyor. Sadece semptomlu vakalarda delta varyantına karşı aşının etkisi biraz daha düşük gibi geliyor; ama düşük dediğimiz rakam yüzde 82 falan. İngiltere'de yapılan çalışmalar şunu gösterdi; delta varyantın esas yayıldığı grup aşı olmayanlar çünkü dünyanın hiçbir ülkesinde şu an yüzde 100 aşılama yok. Yüzde 100 herkes aşılanmadı. İngiltere’de yüzde 60'larda; ama yüzde 30-35 civarında aşısız grup var. Delta varyantı bu grupta hızla yayılıyor. Aşı olanlarda yok mu delta varyantı? O da var; ama esas ağırlık aşı olmayanlarda karşısına çıktı. Bunun üzerine İngiltere tekrar aşı programını hızlandırmak için bir çaba gösteriyor ayrıca önlemlerini de alıyor."

    '2 doz arasındaki süre kısaltılabilir'

    Prof. Dr. Akın, alınan önlemlerin bir süre koruduğunu belirtti:

    "İngiltere bu işin kesin çözümünü aşıyla çözmeye çalışıyor. Aynı şekilde Türkiye de aşıyla çözmeye çalışıyor. Sözün özü, Türkiye'de 6 hafta da iyi bağışıklık, 4 hafta da iyi bağışıklık sağlıyor. Olabildiği kadar 2'nci dozu 15 gün daha öne çekerek, 2'nci dozu olan sayısını daha fazla artırmaya çalışıyor. Kısa sürede 2 dozu olan insan sayısı arttığı zaman delta varyantının etkisi, görülme ve yayılma hızı azalır. Şu anda delta varyantının Türkiye'de çok yaygın olmadığını biliyoruz; ama yayılma potansiyeli çok yüksek. Delta varyantı çok hızlı yayıldığı için 2 doz arasındaki süre kısaltılabilir."

    'Tehlike boyutuna her an gelebilir'

    Rutin aşı takviminde doğrudan aşı aralıklarına sadık kalındığına vurgu yapan Prof. Dr. Akın, şöyle devam etti:

    "Ancak salgın aşılamasında yapmaya çalıştığımız şey; olabilecek en iyi bağışıklığı en kısa sürede nasıl temin ederiz? Bu da sadece araştırmalarla ortaya çıkıyor. Bu yüzden de salgınlar sırasında aşı aralıklarını daraltmaya çalışırsınız ama hastalık yükü düşerse yani hastalık daha az görülmeye başlarsa bu sefer ideal aralıkta yapmaya çalışırsınız. Bu bir bakıma stratejik mücadeledir. Türkiye'de delta varyantının yarattığı bir tehdit var. Bu tehdit şu anda bir tehlike boyutuna gelmemiş durumda gibi gözüküyor; ama her an gelebilir. Bunu İngiltere, Almanya, Rusya deneyimlerinden bakarsak Türkiye önlemlerini biraz daha erkene almaya çalışıyor."
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1735)

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    Etiketler:
    İngiltere, BioNTech, Koronavirüs aşısı, delta varyantı
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