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    Pfizer-BioNTech, aşının 5-11 yaş arasındaki çocuklarda kullanımı için FDA’ya başvuracak

    © REUTERS / Dado Ruvic
    Koronavirüs salgını
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    Pfizer-BioNTech, Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının sonbahara kadar 5 ila 11 yaş arası çocuklarda kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onayını istemeyi planladığını aktardı.

    Pfizer-BioNTech tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının sonbahara kadar 11 yaş ve altındaki çocuklarda kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay isteneceği bildirildi.

    Şirketin Klinik Aşı Araştırma ve Geliştirme Başkanı Dr. Alejandra Gurtman Johns Hopkins Üniversitesi ve Washington Üniversitesi tarafından pediatrik aşı denemeleriyle ilgili ayrıntıları görüşmek üzere düzenlenen sanal bir sempozyumda açıklamalarda bulundu.

    Gurtman, şirketin 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklarda aşının kullanımı için eylül veya ekim ayına kadar FDA’ya başvuracağını ifade ederek, 5 yaşından daha küçük çocuklar için de onay başvurusunda bulunulacağını ekledi.

    Çocuklar üzerindeki aşı denemelerinin mart ayında 4 bin 500 gönüllü çocuğun katılımıyla başladığını aktaran Gurtman, çalışmada farklı yaş gruplarındaki çocuklara farklı dozlarda aşı verildiği belirtti. Gurtman, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara 3 mikrogram, 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklara 10 mikrogram doz verildiğini ifade ederek, çalışmada 12 yaşın üzerindeki çocuklara ise 30 mikrogram doz verildiğini açıkladı.

    © AFP 2021
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    Çalışmaların şu anda ABD, Finlandiya, Polonya ve İspanya’daki 90 merkezde yürütüldüğünü söyleyen Gurtman, katılımcı çocukların yaklaşık 3’te 2’sinin 21 gün arayla iki doz aşı aldığını ve kalan 3’te 1’ini ise plasebo verildiğini belirtti.

    FDA, Pfizer-BioNTech aşısına 2020 Aralık ayında 16 yaş ve üstü, geçen mayıs ayında ise 12 yaş üste ABD’liler için kullanımını onaylamıştı.

    Öte yandan Pfizer/BioNTech gibi, Moderna ve AstraZeneca da çocuklar üzerinde Kovid-19 aşılarının etkililiği ve güvenliğini deniyor. Mart ayının ortalarında Moderna, 6 aydan 12 yaşına kadar olan çocuklarda Kovid-19 aşısının denediğini, ancak 2022’nin başlarına kadar sonuç beklemediğini duyurmuştu. Ayrıca İngiltere'de AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı ise 6 ila 17 yaş arasındaki çocuklarda deneniyor.

    © REUTERS / Lucy Nicholson
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    Her 10 ebeveynden sadece 3'ü

    Kaiser Aile Vakfı tarafından yakın zamanda yapılan bir ankette, ebeveynlere, çocuklarının yaş grubu için bir Kovid-19 aşısı onaylandığında ve mevcut olduğunda, çocuklarına aşı yaptırıp yaptırmayacakları soruldu. Her 10 ebeveynden sadece 3’ü (yüzde 29’u) 18 yaşından küçük çocuklarına 'hemen' aşı yaptıracaklarını ifade etti.

    Ankette ayrıca, ebeveynlerin yüzde 15’inin yalnızca okul için gerekiyorsa çocuklarını aşılamayı planladığını ve yüzde 19’u ise çocuklarına 'kesinlikle' aşı yaptırmayacağını belirtti.

    Amerikan Pediatri Akademisi, ABD’de 4 milyondan fazla çocuğun Covid-19’a yakalandığı aktarırken, buna karşı çocukların ABD’deki toplam can kaybının sadece yüzde 0.1’ini oluşturduğunu ifade etti.

    Etiketler:
    Çocuk, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Koronavirüs aşısı, BioNTech, Pfizer
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