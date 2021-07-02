Rusya’da şimdiye kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı

Rusya’da son bir günde 679 vatandaşın koronavirüs yüzünden yaşamını yitirmesi ile ülkede pandeminin başlamasından beri görülen en yüksek günlük can kaybı kaydedildi.

Rusya’da son bir gün içinde 679 kişinin koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkede şimdiye dek bir günde bu denli yüksek can kaybı görülmemişti.

Ülkede ayrıca, 6 bin 893’ü başkentte olmak üzere 23 bin 218 yeni koronavirüs vakası görüldü. Ülkede şimdiye dek görülmüş vakaların sayısı 5 milyon 561 bin 360’a çıktı.

Ülkede hem günlük yeni vaka hem de can kayıplarının en yüksek olduğu yer başkent Moskova.

Koronavirüsün daha hızlı yayıldığı düşünülen mutasyonlarının Rusya’ya ulaşması nedeniyle ülkede vaka sayıları haftalardır artıyor.

Rusya’nın şimdiye dek tescil edilmiş üç koronavirüs aşısı bulunuyor. Ancak buna karşın, yaygın aşılama programının ocak ayından beri sürdürüldüğü ülkede sürü bağışıklığının sağlanması için gerekli olan aşılanma oranına henüz ulaşılmış değil. Bunun, aşı olmaya şüpheci yaklaşan kesimin geliş olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Koronavirüse karşı aşılanmanın gönüllülük üstünden devam ettiği ülkede bu nedenle, aşı olmanın zorunlu hâle getirilmesi de bir süredir tartışılıyordu. Ancak aşı olanların sayısının yetersizliğine, pek çok kentte vakaların birden artması eklenince, yerel düzeyde aşı olmayı mecburi tutan ya da çeşitli yollarla teşvik eden birtakım önlemler alındı.

144 milyon nüfusu olan Rusya’da şimdiye dek sadece 23 milyon kişinin bir ya da iki doz koronavirüs aşısı olduğu biliniyor.