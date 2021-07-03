Prof. Dr. Ceyhan: Karpuz seçimini karpuzcuya bırakan halk aşı konusunda uzman kesiliyor

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Karpuz seçimini bile deneyimine güvenip karpuzcuya bırakan halkın, salgın ve aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor



Bir arkadaşımız sormuş. Herkesin bilgisi olsun diye buradan yanıtlıyorum. pic.twitter.com/ojvCN25OQf