Küba'da 150'den fazla Rus turist karantinaya alındı

Rusya’nın Küba Başkonsolosu Nana Mgeladze, Rus vatandaşlarının bu ay başında toplu olarak karantinaya alındığını, şu anda ülkeye girişleri esnasında Kovid-19 testi pozitif çıkan 150’den fazla kişinin odalarında yeni PCR testlerinin yapılmasını beklediğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Mgeladze, “30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasındaki üç uçuşla seyahat eden yolculardan bahsediyorum. Bu uçuşların ilkinde, 30 Haziran’da havalimanında yapılan testler sonucunda mürettebat dahil 133 kişinin testi pozitif çıktı. Yapılan ikinci bir analizde ise 33 kişide hastalık olduğu doğrulandı, fakat bu da oldukça yüksek bir sayı” ifadelerini kullandı.

Sonraki günlerde de yaklaşık 130 kişi otel odalarında karantinaya alındı. 29 Haziran’a kadar ülkeye gelmiş olanlar arasında Kovid-19 testi pozitif olduğu doğrulanan 14 Rus vatandaşı var. Durumu kötüleşen bir adam da Havana’da hastaneye sevk edildi.

Turistlerse sosyal medya hesaplarında hiçbirinin hasta olmadığını belirtiyor. Birçoğu aşı olmuş, antikorları bulunduğuna dair belgelere ve uçuş gününde yapılmış PCR test sonuçlarına sahip.

‘Laboratuvarlarda bir şeyler ters gidiyor olabilir’

Mgeladze, “Turistlerimizin ne kadar şaşırmış durumda olduğunu tahayyül edebiliyor musunuz? Çok zor bir durum. Olanların nedenini açıklayamıyoruz, Kübalılar bu bilgilerle ilgili bir yorum yapmıyor. Laboratuvarda bir şeylerin ters gittiği çıkarımına varılabilir” dedi.

Mgeladze, Kübalı yetkililerin 150’den fazla kişiyi gözlem oteline göndermeyi istediğini, ancak diplomatların yetkilileri vatandaşların kendi otellerinde kalmaları konusunda ikna ettiğini söyledi.

Mgeladze, “Konu açığa kavuşturuluncaya dek otellerinde kalmaları gerekiyor. Şu anda geliş tarihlerine bağlı olarak ikinci ve üçüncü Kovid-19 testi yapılması aşamasına geçildi” dedi.