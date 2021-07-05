Yunanistan'da ada feribotlarına Delta varyantı kısıtlaması

Delta varyantı nedeniyle düşen vaka sayılarının yeniden artmasından endişe edildiği Yunanistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini yeniden sıkılaştırmaya başladı. Bu kapsamda, Ege adalarına yolcu taşıyan feribotlar için yeni önlemler getirildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını aşıların da etkisiyle hızını yitirmeye başladı, ancak daha hızlı bulaşan Delta varyantı endişe yaratıyor. Yunanistan'da önlemler yeniden sıkılaştırıldı.

DW Türkçe'nin haberine göre Yunanistan'da bugünden itibaren Ege adalarına yolcu taşıyan feribotlar yeniden koronavirüs kurallarına tabi oldu. Bu bağlamda feribotla yolculuk yapacak olanlardan 48 saati geçmemiş, kişinin negatif olduğunu gösteren bir koronavirsüs antijen (hızlı test) testi yaptırmaları isteniyor.

Aşı süresi 72 saati bulanlar ise virüs taşımadıklarını PCR testi ile belgelemek zorunda. Ancak aşılamaları tamamlananlar veya daha önce Kovid-19'a yakalanıp da iyileşenler, aşı belgelerini göstererek testten muaf olabiliyor.

Vakalar bir haftada arttı

Yunan hükümeti, feribotlarla ilgili kısıtlamaların yeniden uygulanmaya başlamasına gerekçe olarak koronavirüs vakalarındaki artışı gösterdi. Son birkaç gün içinde günlük 700'den fazla yeni koronavirüs vakasının kaydedilen Yunanistan'da bu sayı geçen hafta günlük 200 ile 400 vaka arasındaydı.

Hükümet, özellikle Girit Adası'nda tespit edilen bulaşıcı Delta varyantının yayılmasından endişe ediyor. Yunanistan'da vaka sayılarının düşmesi nedeniyle son haftalarda korona önlemleri gevşetilmeye başlanmıştı.