Sağlık Bakanı Koca: Henüz 24 saat dolmadan, 1 milyon kişinin daha ilk veya yeni doz aşısı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüse karşı yapılan aşılmayla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Henüz 24 saat dolmadan, 1 milyon kişinin daha ilk veya yeni doz aşısı yapıldı. Türkiye, bulaşıcı Covid-19 hastalığına karşı bağışıklık kazanma konusunda kararlı.
Henüz 24 saat dolmadan, 1 MİLYON KİŞİNİN DAHA ilk veya yeni doz aşısı yapıldı. Türkiye, bulaşıcı Covid-19 hastalığına karşı bağışıklık kazanma konusunda kararlı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 5, 2021
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