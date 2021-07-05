Tayland’da bakanlık belgesi sızdı: Sağlık çalışanlarına 3. doz BioNTech yapılmasın, Sinovac’a güveni azaltır

Tayland'da Sağlık Bakanlığı'na ait sızan bir belgede, sağlık çalışanlarına takviye doz olarak Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmasının toplumda Sinovac aşısına olan güveni "azaltacağı" gerekçesiyle önerilmediği belirtildi.

Tayland Sağlık Bakanlığı’ndan sızdırılan bir belge, Çinli ilaç firması Sinovac Biotech tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen Sinovac (CoronaVac) aşısıyla ilgili ülkede soru işaretlerine yol açtı.

Ülkede Sinovac aşısı olan sağlık çalışanlarına 3. doz olarak mRNA aşısı yapılmaması tavsiyesi yer alırken, böyle bir adımın halkın Sinovac aşısına olan güvenini sarsabileceği yorumu yer aldı.

Çeşitli görüşlerin yer aldığı ve iç yazışma olan bu belge, hem sosyal medyada hem de yerel basında geniş çapta paylaşılmasının ardından Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul, belgenin gerçek olduğunu teyit etti.

Leaked memo raises Thai concern about Sinovac vaccine's efficacy https://t.co/aMOse8f6VP pic.twitter.com/cerK4MBS0h — Reuters World (@ReutersWorld) July 5, 2021

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'Takviye doz aşının sadece bir fikir''

Bakan Anutin, takviye doz aşının sadece 'bir fikir' olarak ortaya çıktığını, aşılama politikasını belirlemek için uzmanlardan oluşan bir kurulun olduğunu söyledi. Anutin, iki doz Sinovac’ın etkili olduğunu ve ‘standartların ötesinde sonuçlar verdiğini’ de vurguladı.

Ancak kıdemli sağlık yetkilisi Opas Karnkawinpong gazetecilere verdiği demeçte, Sağlık Bakanı Anutin'in açıklamasıyla çelişen bir açıklama yaparak, belgenin gerçek olmadığını söyledi.

Belgeye göre, adı açıklanmayan bir yetkili ön cephede yer alan sağlık çalışanlarına takviye dozu olarak Pfizer-BioNTech aşısının uygulanmaması tavsiyesine bulunarak, böyle bir adımın 'Sinovac'ın etkili olmadığını kabul etme anlamına geleceğini ifade ediyor.

Reuters’in haberine göre Sinovac konuyla ilgili yorum yapmadı.

Belgenin sızdırılmasının ardından ülkede 'sağlık çalışanlarına Pfizer'i uygulayın Twitter'da 624 bin paylaşımla en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Tayland, sağlık çalışanlarını çoğunu inaktif aşı Sinovac'la aşılamıştı. Dünyada yapılan araştırmaya göre, Sinovac, ölümü ve ağır belirtileri yüzde 97 oranında engellediği, Alfa varyantını da 71 ila 91 oranında enfeksiyonu durdurduğu belirtilmişti.

Ancak uzmanlar, toplumda daha iyi koruma sağlamak amacıyla hükümete farklı aşı kullanma çağrısı yapmıştı.