Meksika'da Sputnik V aşısının ilk partisi üretildi

RDIF basın dairesinden yapılan açıklamada, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından test maksatlı ilk partinin Meksika’da üretildiği belirtildi.

Açıklmada, “Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu ve Meksikalı ilaç şirketi Laboratorios de Biologicos y Reactivos de Mexico (BIRMEX), Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'nin test partisinin bu ülkede üretildiğini duyurmakta” ifadelerine yer verildi.

Üretilen aşıların yerli halkın aşılanması için kullanılacağına dikkat çekilen açıklamada, üretimin RDIF ile BIRMEX tarafından ortaklaşa organize edildiği vurgulandı.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev’in sözlerine de yer verilen açıklamada, “Sputnik V "Meksika'da birkaç aydır başarıyla kullanılıyor ve mükemmel güvenlik ve verimlilik göstergeleri ortaya koyuyor” denildi.

Meksika, Sputnik V aşısını 3 Şubat'ta acil kullanım için onaylamış ve ilk partinin teslimatı 22 Şubat'ta yapılmıştı. İkinci parti ise 11 Mart'ta Latin Amerika ülkesine ulaşmıştı. Nisan ayında ise RDIF, Meksika’da 1 milyon kişinin aşılandığını duyurmuştu.

Meksika, Kuzey Amerika'da Sputnik V'i tescil eden ve üretimine başlayan ilk ülke oldu.

Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı, halihazırda toplam nüfusu 3.5 milyardan fazla olan 67 ülkede tescil edilmiş bulunuyor.

Dünyanın en saygın tıp dergilerinden The Lancet, Faz 3 klinik deneylerinin sonuçlarına göre Sputnik V’nin etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiğine dair bir makale yayımlamıştı.

Daha sonra 3.8 milyondan fazla Rusya vatandaşının aşılanmasıyla ilgili veri analizine dayanarak, Sputnik V’nin etkinliği yüzde 97.6 olarak duyuruldu.

AB'ye bağlı Avrupa İlaç Kurumu (EMA), 4 Mart’ta Sputnik V aşısının ön değerlendirme sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.