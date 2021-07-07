Fransa'dan uyarı: Delta varyantı yazı mahvedebilir

Fransa hükümet sözcüsü Attal, Kovid-19'un Delta varyantına karşı uyarıda bulunarak, "Bu varyant tehlikeli ve hızlı. Bulunduğu her yerde yazı mahvedebilir" ifadelerini kullandı.

Fransa'da hükümet sözcüsü Gabriel Attal, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantına karşı uyarılarda bulundu.

Son derece bulaşıcı olduğu belirtilen varyantın ülkedeki Kovid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturduğunu ifade eden Sözcü Attal, salgında 4. dalgaya izin verilmesi durumunda, yazın riske girebileceğini söyledi.

Tekrar kısıtlamalara dönmemek için aşılanmanın en iyi yol olduğunu ifade eden Attal, tereddüt eden vatandaşları da aşı olmaya çağırdı.

COVID Delta variant could ruin summer, French government warns https://t.co/P8gEFhlZ2s pic.twitter.com/Hm2Jg8zK8W — Reuters (@Reuters) July 7, 2021

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'Bu varyant tehlikeli ve hızlı'

"Bu varyant tehlikeli ve hızlı. Bulunduğu her yerde yazı mahvedebilir" diyen Attal, “Daha çok ikaz işaretlerini alıyoruz. Aynı gidişatı komşu ülkelerde de görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Attal, Kovid-19 enfeksiyon oranlarının, 11 büyükşehirde yükselişe geçtiğini, Paris'te vaka sayısının neredeyse ikiye katlanmasıyla birlikte Ile-de-France bölgesinde de durumun hızlıca bozulduğunu söyledi.

Son 3 haftada katlanarak artıyor

Son üç haftada, Delta varyantından kaynaklanan vaka oranları her hafta katlanarak arttı. 3 hafta vakaların sadece yüzde 10'unu oluşturan bu varyant, iki hafta önce yüzde 20'ye ulaştı ve bu hafta da yüzde 40'ı buldu.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Delta mutasyonuna karşı Ulusal Meclis'teki grup başkanlarına yazdığı mektupta, aşı zorunluluğu ve sağlık kartı uygulaması teklifini sunmuştu