Yeni araştırma: Aşılananlarda en yayın görülen Kovid-19 semptomları açıklandı

İngiltere'de yürütülen bir araştırmada, aşılama sonrası yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanılması halinde en yaygın görülen 5 semptom belirlendi.

CNBC'nin haberine göre, İngiltere'de hala devam eden Zoe Covid Symptom adlı araştırma çerçevesinde bir uygulamadan faydalanıldı.

Uygulamaya Kovid-19 yakalananların şikayetlerini girdiği, bu verilerin, bilim insanları tarafından analiz edildiği kaydedildi.

Araştırma, aşı olanlar ve olmayanları 3 gruba ayırarak en yaygın görülen 5 Kovid-19 semptomunu ortaya koydu.

Çift doz aşı olanlarda en sık görülen Kovid-19 semptomlarının sırasıyla baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve koku kaybı olduğu gözlendi.

Tek doz aşı olanlarda en sık rastlanan 5 semptom, baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, hapşırma ve öksürük olarak sıralandı.

Aşı olmayanların ise en yaygın baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş ve öksürük semptomlarından şikayet ettiği tespit edildi.

Araştırma ayrıca tek doz aşının bile aşısızlara oranla Kovid-19'a yakalanma riskini azalttığını gösterdi.