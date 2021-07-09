Rusya'da yaklaşık 30 milyon kişiye ilk aşı yapıldı

Koronavirüsle mücadeleye yönelik bir toplantıda konuşan Muraşko’nun açıklamasına göre, ülke genelinde yaklaşık 30 milyon kişiye aşının ilk bileşeni vuruldu.

Aşılamadaki hızlanmanın devam ettiğini belirten Muraşko, geçen hafta yüzde 1.8 oranında bir artış olduğunu ifade etti.

Aşılamanın en çok hızlandığı yerler arasında başkent Moskova, Moskova bölgesi, Krasnodar bölgesi yer alıyor.

‘Moskova’da günde yaklaşık 110 bin kişi aşılanıyor’

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, tahminlerine göre iki-üç gün içinde aşının ilk bileşeninin vurulduğu kişi sayısının yaklaşık 3.5 milyona ulaşacağını söyledi. Bununla birlikte kentte günde yaklaşık 110 bin kişi aşılanıyor.