Yerli Kovid aşısını geliştiren Prof. Dr. Gürsel: Delta varyantının da VLP aşısına uyarlamasını yapacağız

Türkiye'nin virüs benzeri parçacık (VLP) temelli ilk yerli Kovid aşısının faz 2 çalışmaları başarıyla devam ediyor. Eşi Prof. Dr. Mayda Gürsel ile birlikte aşıyı geliştiren Prof. Dr. İhsan Gürsel, "Faz çalışmalarında 200'ün üzerinde gönüllüye aşı yapıldı. Şimdiye kadar beklenmeyen bir yan etki görülmedi. Aşımızın güvenilirlik profili çok iyi. Faz 3 çalışmalarına Eylül sonunda geçilmesini öngörüyoruz. Eğer çalışmalarda aksi bir durum yaşanmazsa VLP temelli aşımız 2022 başında kullanıma sunulacak" dedi.

Sabah'tan Burak Çelik'in haberine göre, Gürsel, "Şimdiki Faz 2 çalışmaları İngiliz varyantına göre yürütülüyor. İngiliz varyantında yaptığımız gibi Delta varyantının da VLP aşısına uyarlamasını yapacağız. Bu aşı, Kovid-19 virüsünün dört yapısal proteinini de içerisinde barındırıyor. Buna dublör virüs de diyebiliriz. Çalışmalarımız başarıyla devam ediyor. Öğrencilerimize minnettarız çünkü laboratuvarda inanılmaz bir iş birliği ve görev sorumluluğu içerisinde bizi buralara getirdiler. Aşı çalışmalarının arka planında 200 kişilik bir ekip görev yapıyor" diye konuştu.

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Gürsel, eşi ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mayda Gürsel'in yürüttüğü VLP temelli aşı, 26 Haziran'da başlayan Faz 2 çalışmaları kapsamında Ankara, İstanbul ve Kocaeli'nde uygulandı.