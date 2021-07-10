Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara, Delta varyantının farkını anlattı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara, aşıların Delta varyantı üzerindeki etkisinden bahsederek, "2 doz aşılıysak, Delta'ya karşı korunuyoruz demektir. Korunuyoruz derken şöyle açıklayalım, aşılar Delta'da hastaneye başvuracak kadar ağır olmasını ya da kayıpları önleyecek kadar önemli" dedi.