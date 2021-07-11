İsrail, bağışıklığı zayıf vatandaşlarına üçüncü doz BioNTech aşılaması yapacak

İsrail, bağışıklıkları zayıf olan yetişkinler için Pfizer/BioNTech ile üçüncü doz aşılama yapılmasına yönelik karar aldı. Ancak ülkede, bağışıklık tepkisini artırmak için yapılan üçüncü doz aşılamanın geri kalan vatandaşlar için uygulanması yönünde bir karar alınmadı.

Delta varyantının çok çabuk bir biçimde yayılması ile İsrail’de yeni vakaların geçen ay içinde tek haneli sayılardan 450’ye kadar yükselmesi ülkede aşılama oranlarının yeniden yükselmesine yol açtı.

Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, BioNTech aşısı olmuş zayıf bağışık sistemli yetişkinlerin, koronavirüse karşı bağışıklıklarını güçlendirmek adına üçüncü doz aşı olabileceklerini duyurdu. Ancak, bağışıklık sistemiyle ilişkili sorunu olmayan diğer vatandaşlar için üçüncü doz aşılama konusunda bir karar henüz alınmadı.

Israel said it'll begin offering a third dose of Pfizer- BioNTech vaccine to adults with weak immune systems, but was still weighing whether to make the booster available to the general publichttps://t.co/Tu8UIDJrle — Haaretz.com (@haaretzcom) July 11, 2021

Pfizer ve BioNTech, 3. dozu gerektiren riske dair verileri kamuoyuyla henüz paylaşmadı

Pfizer ile BioNTech şirketlerinin yetkilileri perşembe günü yaptıkları açıklamalarında, güçlendirici olarak yapılacak üçüncü doz aşılamanın iznini almak için gelecek haftalarda ABD ile AB’nin sağlık otoritelerine başvuracaklarını söylemişti. Şirket yetkilileri, aşılamadan altı ay sonra koronavirüs ile enfekte olma riskinin artmasını, buna gerekçe olarak göstermişlerdi.

Ancak bu riski somut olarak ortaya koyan verileri paylaşmamaları, şirketlerin, bazı bilim insanları ve hükümet yetkilileri tarafından eleştirilmesine sebep olmuştu. Pfizer ile BioNTech, sözünü ettikleri riske ilişkin verileri yakında kamuyu ile paylaşacaklarını söylüyor.

‘Bağışıklık sistemi normal olanlara 3. doz kararında acele etmeyeceğiz’

İsrail Sağlık Bakanı Horowitz de sözü edilen bu riske dair verilerin paylaşılmamış olduğuna ilişkin soru karşısında, “Elimizde henüz nihai bir cevap yok. Fakat her hâlükârda, bağışıklık yetersizliğinden mustarip olan insanlarımıza şu andan itibaren üçüncü doz aşı uygulayacağız” dedi.

Bakanlık’ın Kamu Sağlığı Departmanı’nın başındaki Sharon Alroy-Preis ise, veri eksikliğinden dolayı, bağışıklık sistemiyle ilgili sorunu olmayan insanlar içinse üçüncü doz aşılama kararını almakta acele etmeyeceklerini kaydetti.

İsrail hükümeti, yeni aşı teslimatının öne çekilmesi için Pfizer ile anlaştı

Bunun yanında, İsrail Başbakanı Naftali Bennett bir televizyon yayını sırasında, hükümetinin yeni parti aşıların ağustos başında kendilerine teslim edilmesine ilişkin Pfizer ile anlaştıklarını söyledi. Daha önce bu teslimatın İsrail’e eylülde yapılması bekleniyordu.

Ülkenin sağlık otoritelerine göre İsrail’de şu an ağır semptomlar ile hastanede tedavi görmekte olan 46 kişiden neredeyse yarısı aşı olmuş kişilerden oluşuyor. Söz konusu vatandaşların çoğunun risk grubunda yer aldığı belirtiliyor. 9.3 milyon nüfusu olan İsrail’de yaklaşık 5.7 milyon kişinin aşılandığı biliniyor.