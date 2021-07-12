Vali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan aşı sayısını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kovid-19 salgınına karşı İstanbul'da gerçekleştirilen aşı rakamlarını paylaştı.
İstanbul'da aşı çalışmalarının büyük bir başarı ve özveriyle devam ettiğinin altını çizen Yerlikaya, "11 Temmuz itibarıyla 1. doz: 6 milyon 965 bin 351, 2. doz: 2 milyon 895 bin 820, 3. doz: 448 bin 790 toplamda 10 milyon 309 bin 961 doz aşı yapıldı" bilgisini verdi.
#İstanbul’umuzda #aşı çalışmaları büyük bir başarı ve özveriyle devam ediyor.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 12, 2021
⏰ 11 Temmuz itibarıyla,
1.doz: 6.965.351✅
%6️⃣1️⃣ 👏🏻👏🏻👏🏻
2.doz: 2.895.820✅✅
3.doz: 448.790✅✅✅
Toplamda 10.309.961
doz aşı yapıldı.#RandevunuAlAşınıOl#Covid19 pic.twitter.com/hMDEHcndFs
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