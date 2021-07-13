Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 285 koronavirüs vakası tespit edildi, 46 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı. Buna göre; Son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 877 bin 335 aşı uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım" dedi.

Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/UyHMdeWyy1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 13, 2021

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