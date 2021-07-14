Moskova’da restoran ve kafelere geçici QR kod dövmeleriyle giriş yapılabilecek

Rusya’nın başkenti Moskova’da aşı yaptıranlar veya son altı ay içinde Kovid-19 geçirmiş olanların kentteki restoran ve kafelere QR kodlarının resmedildiği geçici dövmelerle girebileceği belirtildi.

Delivery Club isimli yemek teslim servisi, Everink Tattoo isimli internet dergisiyle birlikte Moskovalıların restoran ve kafelere giriş yapabilmesi için geçici QR kod dövmeleri hizmeti vermeye başladı.

Barkod tasarımı için altı seçenek sunuluyor, kullanıcılardan bunlar arasından seçim yapabiliyor.

Dövmeleri yaptırmak için internet sitesi üzerinden sipariş verilebiliyor, şirket müdürü ile irtibat kurulduktan sonra kişi QR kodunu gönderiyor. Yapılan dövmeler iki hafta kalıyor.

Şirketin açıklamasında, “Projemizle yeme-içme mekanlarına dikkat çekmek, aşılamanın önemi ve gerekliliğini hatırlatmak istiyoruz. Geçici dövmelerimizle mevcut durumu biraz kolaylaştırmak, aynı zamanda kentteki kuruluşlarda QR kod gösterme biçimlerini çeşitlendirmek ve daha ilginç hale getirmeyi amaçlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kentte 28 Haziran’dan beri restoran ve kafelere, 500’den fazla kişinin bulunduğu etkinliklere aşı yaptırmış, altı ay içinde Kovid-19 geçirmiş veya PCR testi negatif çıkan kişiler girebiliyor. Ziyaretçiler bunu doğrulamak için QR kod gösteriyor.

Can kaybı sayısı arttı

Rusya’da koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı son 24 saatte 786 artarak 145 bin 278’e çıktı.

Başkent Moskova 109 ile en çok can kaybının görüldüğü yer oldu.

Gün içinde vaka sayısı 23 bin 827 arttı. Toplam vaka sayısı 5 milyon 857 bin 2’ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 21 bin 269 artışla 5 milyon 257 bin 483’e çıktı.