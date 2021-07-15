Türkiye'de 7 bin 304 yeni vaka tespit edildi, 48 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden açıkladı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 232 bin 257 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan Türkiye'deki son duruma ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı. Sıra Kahramanmaraş, Aksaray ve Adıyaman'da. Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım."

Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı. Sıra Kahramanmaraş, Aksaray ve Adıyaman'da. Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/UmfdQnGpt2 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 15, 2021

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