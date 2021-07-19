Kazakistan bir Rus aşısını daha üretmeyi planlıyor

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının sevkiyatı ve üretilmesi olasılığının incelenmesi talimatında bulundu.

Hükümet ve bölge yöneticileriyle bir araya gelen Tokayev, "Sputnik Light aşısının sevkiyatı ve yerli ilaç tesislerinde üretimi konusunun incelenmesi gerekiyor" dedi.

Tokayev, ülkede salgınla ilgili durumun kötüye gitmesi nedeniyle acil tedbirler alınması gerektiğini de kaydetti.

Tokayev, "Özellikle de başkentte zorlu bir durum var. En üzücüsü de vatandaşlarımızı kaybediyor olmamız. Bu nedenle acilen tedbir almalıyız" dedi.

Kazakistan’da gün içinde 5 bin 317 yeni vaka kaydedilmişti. Bir önceki günse 5 bin 493 vaka tespit edilmişti.