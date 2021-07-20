Rusya’da pandeminin başından beri görülen vaka sayısı 6 milyonu geçti

Rusya son bir günde görülen 23 bin 770 yeni koronavirüs vakası ile beraber pandeminin başından beri görülmüş vaka sayısı 6 milyonu geçti.

Rusya’da pandeminin yayılımının önüne geçilmesi için oluşturulan kriz merkezi, ülkede son bir gün içinde 23 bin 770 yeni koronavirüs vakasının görüldüğü açıklamasını yaptı. Bu, ülkede pandeminin başından bu yana görülen koronavirüs vakalarının sayısının 6 milyonu geçip 6 milyon 6 bin 536’ya yükseldiği anlamına geliyor.

Kriz merkezi yetkilileri ayrıca, son bir gün içinde, 101’i başkent Moskova’da olmak üzere 784 koronavirüs kaynaklı can kaybı yaşandığını kaydetti.

Rusya’da son haftalarda, çok daha hızlı yayılan Delta varyantı ve düşük aşılanma oranları sebebiyle vaka ve can kaybı sayılarında ciddi bir artış izleniyor.

Ülkede geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı da koruyucu olduğu biliniyor. Ancak 144 milyon nüfuslu Rusya’da aşı yokluğu olmamasına ve yaygın aşılama programının ocak ayından beri sürdürülmesine karşın sürü bağışıklığı için gerektiği düşünülen aşılanma oranına henüz yaklaşılmış değil. Bunun, aşı olmaya şüpheci yaklaşan kesimin geniş olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

İnsanları aşı olmaya teşvik etmek için bölgesel düzeyde bazı önlemler alınmış durumda. Yetkililer, bunun ne derece işe yaradığının ileriki dönemde anlaşılacağını söylüyor.