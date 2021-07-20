Fransa’da son 24 saatte 18 bin vaka: ‘Daha önceden görülmemiş bir artış’

Fransa Sağlık Bakanı, daha önce kaydedilmeyen artışla bir günde 18 bin yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü açıkladı. Bunun daha önceden görülmemiş bir artış olduğunu vurgulayan bakan, Delta varyantında yaşanan bu durumun Brezilya, Güney Afrika veya İngiliz varyantında yaşanmadığını ifade etti.