Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 151 yeni vaka tespit edildi, 59 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre 8 bin 151 yeni vaka tespit edildi, 59 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan son durumu "Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" ifadeleriyle paylaştı.

Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/qQRGAcTxWb — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 21, 2021

Bakan Koca aşı vurgusu yaptığı bir diğer paylaşımında ise "Biraz daha zaman geçsin oluruz!” Ya biraz geç olursa? Günlük vaka sayısı 8.780’e kadar çıktı. Ertelemişseniz aşınızı hemen yaptırın" dedi.

“Biraz daha zaman geçsin oluruz!” Ya biraz geç olursa? Günlük vaka sayısı 8.780’e kadar çıktı. Ertelemişseniz aşınızı hemen yaptırın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 21, 2021

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