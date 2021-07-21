Şili, Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V'yi tescil etti

Şili makamlarının, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısını tescil ettiği bildirildi.

Sputnik V aşısının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şili, Sputnik V aşısını tescil eden 69. ülke oldu" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca Şili Sağlık Bakanı Heriberto Garcia'nın, "Sputnik V aşısı ikinci dozdan sonra yüzde 91.6'lık etkinliğe sahip, bu güvenli bir aşı" açıklamasına yer verildi.

#Chile 🇨🇱 becomes the 69th country to register Sputnik V vaccine✌️https://t.co/FujeXRCWDv — Sputnik V (@sputnikvaccine) July 21, 2021

Daha önce Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkesinin Rus aşısını almayı planladığını açıklamıştı.