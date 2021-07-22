Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75.12, Ankara'da 57.95, İzmir'de 24.46 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız."

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız. pic.twitter.com/IoOSIR3VRc — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2021

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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75.12, Ankara'da 57.95, İzmir'de 24.46 oldu.

Vaka sayısı en çok artan iller de açıklandı

Bakan Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok artan illeri de açıkladı. Koca, şunları yazdı:

"Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın."

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın. pic.twitter.com/8LKN9y8hqw — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2021

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