Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 586 yeni vaka tespit edildi, 52 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre 214 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 93 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,08, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 34,86 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 475 bin 676 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 155 bin 309'u birinci doz, 21 milyon 635 bin 725'ü ikinci doz, 3 milyon 696 bin 807'si üçüncü doz olmak üzere 64 milyon 487 bin 841'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

'Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz" açıklamasında bulundu.

Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz. pic.twitter.com/vKWJp8FNML — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2021

'Yeni vaka sayıları 2 haftada 2 katına çıktı'

Bakan Koca, daha sonra yaptığı bir paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"​Yeni vaka sayıları 2 haftada 2 katına çıktı. Çözüm: Şu andan itibaren sıkı tedbir, ilk fırsatta aşı. İlk doz ve devam dozları için sağlık kurumlarımız gece gündüz emrinizde. 9.586 olan vaka sayısını geriletelim."

Yeni vaka sayıları 2 haftada 2 katına çıktı. Çözüm: Şu andan itibaren sıkı tedbir, ilk fırsatta aşı. İlk doz ve devam dozları için sağlık kurumlarımız gece gündüz emrinizde. 9.586 olan vaka sayısını geriletelim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2021

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