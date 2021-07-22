Sağlık Bakanı Koca: Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız

%63’ümüz en az bir doz aşımızı olduk. Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. ZAYIF NOKTAMIZ, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir. Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım.