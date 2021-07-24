Türkiye'de son 24 saatte 12 bin 381 koronavirüs vakası tespit edildi, 58 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı'nca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 383 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,44, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 36,19 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 544 bin 603 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 377 bin 703'ü birinci doz, 22 milyon 462 bin 836'sı ikinci doz, 3 milyon 754 bin 268'i üçüncü doz olmak üzere 65 milyon 594 bin 807'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

Kovid-19 tablosunu sosyal medyadan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin."

Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/53MqAR5VvO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 24, 2021

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