Sağlık Bakanı Koca'dan 'yeniden mücadeleye dönelim' çağrısı

Sosyal medyadan 'aşı ve tedbir' çağrısı yapan Bakan Koca, "Yeni vaka sayıları bildiğimiz gibi 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Yeniden mücadeleye dönelim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 12 bin 381'e ulaşan Kovid-19 vaka sayısına dikkati çekerek, 'aşı ve tedbir'çağrısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugünkü vaka sayısı 12 bin 381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim."

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 12.381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. AŞI VE TEDBİRLE YENİDEN MÜCADELEYE DÖNELİM. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 24, 2021

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