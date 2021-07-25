ABD'de bir bahçıvan, seyir halindeki aracın içerisinde epilepsi nöbeti geçiren komşusunu kurtardı. Olayın meydana geldiği yerdeki evin sahiplerinin, adının Tony olduğu açıklanan kahramana verdiği tepkiyse sıradışıydı.

Palm Beach County Şerif Bürosu, 19 Temmuz'da Tony'nin işe giderken hasta komşusunu aracın içerisinde gördüğünü bildirdi.

Yetkililer, bahçıvanın koşup çamurluğunu tutarak aracı durdurmaya çalıştığını kaydetti.

Otomobil ayak parmaklarının üzerinden geçse de pes etmeyen Tony, en nihayetinde aracı bir evin bahçesinde durdurdu.

İndependent'ın haberine göre Tony, kapıların kilitli olduğunu görünce çığlık atıp yardım istedi ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Hayat kurtarmaya çalışırken azarlandı: Gitsin başka yerde ölsün!https://t.co/SVdGMFumsG pic.twitter.com/mOTcRHf1ob — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 24, 2021

​Aracın önünde durduğu evin sahipleri dışarı çıkıp "Bahçemizden gidin. Adamı buradan çıkar. Gitsin başka yerde ölsün" dedi.

Bahçıvan tepkilere rağmen yardım çağırmaya devam etti. Bunun ardından adamın yaşadığı yer aklına gelen Tony, koşarak eve gitti ve hasta adamın eşine haber verdi. İkili daha sonra 911'i arayarak yardım çağırdı.

Palm Beach County Şerif Bürosu, nöbet geçiren kişinin kendileriyle temas kurup Tony'nin telefon numarasını istediğini bildirdi:

"Tony'yle konuşmak istiyorum. O, benim hayatımı kurtardı."

Yetkililer, adamın ve eşinin Tony'le görüşüp ona sarıldığını sözlerine ekledi.