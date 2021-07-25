Türkiye'de son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 14 bini aştı

Sağlık Bakanlığı güncel salgın verilerini 'covid19.saglik.gov.tr' sayfasından açıkladı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son duruma ilişkin "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun" paylaşımını yaptı.

Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/9Vi5uOZTqJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 25, 2021

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