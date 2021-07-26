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    Şanlıurfa-genç-koronavirüs aşı

    Şanlıurfa'dan aşı teşvik kampanyası: Aşı olan gençlere çekilişle hediye dağıtılacak

    © AA
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (181)
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    Özellikle gençler arasında düşük olan aşılama oranları dikkat çeken Urfa'da valilik yeni bir kampanya başlatıyor. Buna göre, aşı olan 18-25 yaş arası gençler arasında hediye çekilişi yapılacak.

    Urfa'da düşük seviyede olan aşılama oranının, gençler arasında artırılması için hediye çekilişi yapılacak.

    Salgınla mücadelede en az bir doz aşı yapılanların oranı yüzde 36.2 olan kent, en düşük aşılama oranına sahip iller arasında yer alıyor.

    Bu kapsamda, genç nüfusun yüksek olduğu Urfa'da, 18 ila 25 yaş arasındaki kişilerin aşı yaptırmasını teşvik etmek amacıyla çeşitli hediyeler verilecek. Bu yaş gruplarında aşı yaptıran kişiler arasında her hafta yapılacak çekilişle tablet ve bisiklet gibi hediyeler dağıtılacak.

    Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bu kapsamda yaptığı açıklamada hastanelerin yoğun bakım bölümlerinde çok ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi:

    "Şanlıurfa maalesef pandemiyle mücadelede ortaya koyduğu performansı aşılamada gösteremedi. Kovid-19 ile mücadelede hastalığın bulaş hızını engellemek, yavaşlatmak büyük ölçüde kamu kurumlarının ve personelin elindeydi. Yaptığımız planlamayla, görevlendirdiğimiz personelle, bütün alanda yaptığımız denetimlerle vaka sayılarının artışının önüne geçebildik. Vatandaşlarımızın elbette sergilediği iş birliği ve çıkarılan kurallara uyumu da önemli bir etken oldu. Aşılamada biliyorsunuz 65 yaş üstünden başlayarak bütün kırsala da mobil ekipler oluşturduk, Türkiye'deki ilk uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Köy köy dolaşmak suretiyle vatandaşlarımızı aşı olmaya ikna etmeye çalıştılar ve 65 yaş üzerindeki aşılamada da iyi bir performans ortaya koyduk."

    Genç nüfuslarının yoğun olduğunu vurgulayan Erin, "65 yaşın altına, diğer yaş gruplarına geçtikçe aşılama performansımızın düştüğünü gördük. Özellikle 18-25 yaş arasındaki aşılamada büyük bir nüfus kitlesi var ve bu nüfus grubundaki aşılamada maalesef istediğimiz seviyeyi bugüne kadar elde edemedik" diye konuştu.

    Toplumsal bağışıklığın sağlanması içinde ilk etapta yüzde 70'lik bir aşılama oranına dikkat çeken vali, gençlere işaret etti. Teşvik amaçlı önümüzdeki günlerden itibaren gençlere yönelik çeşitli hediyelerden bahseden Erin, şunları söyledi:

    "Tablet, bisiklet ve gençlerimizin ilgi gösterdiği çeşitli hediyelerle bu aşılamayı daha da ileri noktalara taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şanlıurfa'nın, pandemi ile mücadelede ortaya koyduğu, sergilediği başarıyı, aşılamada da gösterebilecek bir bilince sahip olduğunu değerlendiriyoruz. 81 il içerisinde şu anda aşılama oranında sondan ikinciyiz, bizim önümüzde bir il var ama bu şekilde devam edersek sondan birinciliği alacağız. Bu da Şanlıurfa'ya yakışmıyor. 18 yaş üstündeki bütün Şanlıurfalı kardeşlerimize bir kez daha çağrımızı yeniliyoruz, hep birlikte sorumlu davranalım, aşılarımızı yapalım ve bunun sebep olduğu toplumsal ve sosyal maliyetin önüne de hep birlikte inşallah geçelim."

    Sağlık Bakanlığı'nın 10-16 Temmuz verilerine göre Urfa, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı tablosunda 30,8 vakayla yer alıyor. Kentte yapılan aşı sayısı 26 Temmuz saat 13.08 itibariyle birinci doz 438 bin 587, ikinci doz aşı 162 bin 114 olmak üzere toplam yapılan doz 614 bin 287.

     

    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (181)
    Etiketler:
    Teşvik, Çekiliş, Hediye, Şanlıurfa, Koronavirüs aşısı
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