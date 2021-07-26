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    PCR testi kuyruğu

    Vaka artışının sürdüğü Diyarbakır'da PCR testi için uzun kuyruklar oluştu

    © DHA
    Koronavirüs salgını
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    Kovid-19 vaka sayında artışın sürdüğü ve aşılama oranın en düşük olduğu iller arasında yer alan Diyarbakır'da, PCR testi için hastane önünde uzun kuyruklar oluştu.

    Sağlık Bakanlığı’nın haftalık koronavirüs risk haritasında vaka sayısı 100 binde 117.79, aşılama oranı ise yüzde 40 olan Diyarbakır’ın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki haritada rengi kırmızıya döndü.

    Aşılama oranı düşük olan maske ve sosyal mesafenin unutulduğu kentin pandemi hastanesinde de gece boyunca hareketlilik yaşandı.

    Her gün yaklaşık bin kişinin geldiği Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi’nin PCR kabini önünde metrelerce kuyruk oluştu. Kentte yeniden tırmanışa geçen salgında Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki klinikte 70, yoğun bakımda 24 kişi tedavi görürken, Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde klinikte 9, yoğun bakımda ise 5 kişi, Kadın Doğum Hastanesi’nde de klinikte 6’sı kadın 2’si çocuk olmak üzere 8 kişi tedavi görüyor.

    Koronavirüsle mücadelede kentin en büyük pandemi hastanesi olan 11 katlı 650 yatak kapasiteli Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi’nin dün gece neredeyse tüm katlarının ışıklarının yandığı görüldü. Hastane önünde de PCR testi bekleyenler kuyruklar oluştu.

    'Yanlış algılar ve bilgilendirmelerden dolayı aşıya ciddi bir talep göremiyoruz'

    Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, PCR test kuyruğunun sebebinin özellikle Diyarbakır’da son süreçte aşılamaya talebin az olmasından kaynaklandığını söyledi. Salgının yükseldiğine dikkat çeken Dr. Karakoç, şunları söyledi:

    • Diyarbakır’da özellikle aylardır her vatandaşa şunu söylüyoruz. Mutlaka aşınızı yaptırın, özellikle bu süreçte sizin hastaneye yatmanızı en önemlisi de ölümden koruyan en büyük koruyucu silahımız. Ama ne yazık ki yanlış algılar ve bilgilendirmelerden dolayı aşıya ciddi bir talep göremiyoruz.
    • Toplum arasında özellikle kısıtlama ve tedbirlerin de kaldırılmasıyla birlikte insanlar tamamıyla her şeyi unuttular. Maske ile mesafe ve temizlik kuralı devre dışı kaldı. Dolaysıyla temas arttığı için hastalık oranı tekrar yeniden yükselmeye başladı. Bizim hastanemizde özellikle yoğun bakımda yüzde 40, servislerde de yüzde 55-60 oranında yatak doluluk oranları yükselmeye başladı. Hem acil serviste hem de sürüntü alanında insanların ciddi bir şekilde başvurusu var.

    'Aşılı kişilerde virüsün mutasyona uğrama ihtimali yok'

    • Hastalığın yeniden nüksettiğini ve yükseldiğini görüyoruz. Herkesten şu ricamızı tekrarlıyoruz. Lütfen aşınızı yaptırın ve kurallara uymaya devam edin. Hastalık henüz sonlanmadı ve bu hastalığın yeni yeni varyantları oluşuyor. Bu varyantlardaki oluşumun en büyük sebepleri de aşısız insanlar arasında virüsün yapı değiştirerek yeni mutasyonlara uğramasıdır. Aşılı kişilerde virüsün mutasyona uğrama ihtimali yok. Dolaysıyla insanlarımızın aşılanarak teması kesmeleri bu süreçte bize destek çıkmasını istiyoruz.
    • Bizim hastanemizde yaklaşık bin test yapıyoruz. Diyarbakır genelinde 2 bin 500 civarında test yapıyoruz. Diyarbakır’da vaka sayısı pozitif artıyor. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız aşılarını yapsınlar. Kurallara uymaya devam etsinler. Aşı oranında şu an yüzde 40 seviyelerindeyiz. Bizim zaten toplum içerisinde yüzde 65 ve 75 civarındaki banda ulaşırsak toplumsal bir bağışıklığı oluşturmuş olacağız.
    Etiketler:
    Yenal Karakoç, Koronavirüs aşısı, Kovid-19, Koronavirüs, Salgın, Diyarbakır
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