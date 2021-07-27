DSÖ, koronavirüsün ‘Rus’ varyantını izleme listesinden çıkardı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) koronavirüsün ‘Rus’ varyantını (AT.1) izleme listesinden çıkardığı öğrenildi. Örgüt tarafından yayınlanan verilere göre şu anda izleme listesinde 13 koronavirüs suşu kalmış durumda.

DSÖ’nün sitesinde yayınlanan verilere göre örgüt, koronavirüsün ocak ayında ortaya çıkan, ancak haziran ayında izleme listesine (Alert for Further Monitoring) alınan ‘Rus’ varyantını (AT.1) listeden çıkardı.

DSÖ, virüsün özelliklerini etkilediğine inanılan ve gelecekte tehlikeli olabilecek genetik değişikliklere sahip suşları izliyor. Bununla birlikte listedeki varyantlar Yunan alfabesinin harfleriyle işaretlenmiyor, böyle bir uygulama sadece ilgi ya da korku uyandıran mutasyonlara yönelik kullanılıyor.

Sitede yayınlanan verilere göre şu anda izleme listesinde 13 koronavirüs suşu kalmış durumda.

DSÖ’nün ilgi uyandıran varyantlar (variants of interest, VOI) listesinde ‘eta’ (İngiltere ve Nijerya), ‘yota’ (ABD), ‘kappa’ (Hindistan) ve ‘lambda’ (Peru) olmak üzere 4 varyant yer alıyor.

Şimdiye kadar dünya genelinde 194 milyondan fazla koronavirüs vakası tespit edilmiş durumda, epidemiyolojik durumun en ağır olduğu ülkeler sırasıyla ABD, Hindistan ve Brezilya, Rusya ise dördüncü sırada bulunuyor.