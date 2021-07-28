Sağlık Bakanı Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, 17-23 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız."

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız. pic.twitter.com/L8lOdq94Vx — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2021

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Vaka sayısı en çok arttan iller de açıklandı

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illeri de açıklayan Koca, şunları yazdı:

"Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır. Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranları arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun."

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır. Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranları arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun. pic.twitter.com/AKGe6cV87R — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2021

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Türkiye genelinde 17-23 Temmuz'da illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 88.19, Ankara'da 69.13, İzmir'de 33.43 oldu.