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    İstanbul, Eminönü, koronavirüs

    İstanbul'da koronavirüs vakaları yüzde 50'nin üzerinde arttı: ‘4. dalga tehlikesi var’

    © AFP 2021 / Ozan Köse
    Koronavirüs salgını
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    İki haftada yaklaşık 2 kat artan vaka sayıları endişeleri beraberinde getiriyor. Uzmanlar, benzer olumsuz senaryoların tekrar yaşanmasına karşı uyarıda bulunurken, İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan da bir açıklama geldi. Memişoğlu, İstanbul'da vaka sayısının yüzde 50'nin üzerinde arttığını belirterek, ''4.dalga ihtimali var'' dedi.

    İstanbul, son günlerindeki vaka artış oranıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

    Türkiye’de salgına karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla aşılama çalışmaları devam ediyor. Son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artışla birlikte de salgında yeni bir dalga ihtimali gündem geldi.

    İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu salgının seyri ve yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Memişoğlu, salgında Ağustos ayının çok önemli olduğunu ifade ederken, İstanbul’da pozitif vaka sayısının yüzde 50 oranında arttığına dikkat çekti. Memişoğlu, İstanbulluları kurallara uyum ve aşı olunması noktasında uyardı.

    ‘İstanbul’da pozitif vakalarımız 2 hafta evveline göre yüzde 50 üzerinde arttı’

    Dünyadaki vaka yükselişinin Türkiye'de de yaşandığına dikkat çeken Memişoğlu, ''İstanbul’da pozitif vakalarımız 2 hafta evveline göre yüzde 50 üzerinde arttı'' dedi. 

    İl nüfusunun yüzde 65’inin aşılandığını söyleyen Memişoğlu, özellikle 65 yaş üstü vatandaşların 3. doz aşılarını bir an önce olmasını gerektiğinin önemine değindi.  

    İldeki aşılama çalışmalarına ilişkin detaylı bilgi veren Memişoğlu, ''İkinci dozu tamamlananlar yüzde 41'e gelmiş durumda. İstanbul’da iki doz aşısı yapılan hedef nüfustaki insan sayımız yaklaşık 4, 5 milyonu geçmiş durumda. 3. dozu da yaklaşık 600-700 bin insanımıza yaptık'' diye konuştu. 

    Memişoğlu, ''Ağustos ayındaki uyumumuz ve aşı oranlarımız Eylül-Ekimdeki salgındaki seyri çok etkileyecek. Bayramı bayram gibi yaşadık, insanlarımız biraz bunalmışlardı, biraz rahatladılar. Ama Ağustos ayında biraz çaba göstererek biz Eylül, Ekim ayını çok rahat geçireceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

    ‘Hem alt yapı hem aşı olarak elimizde her türlü imkan var, İnsanlar sadece lütfen aşılarını olsunlar’

    Vakalardaki yükselişin okulların açılmasına yönelik etkisini değerlendiren Memişoğlu, ''Vakaların yükselmesinden çok, yoğun bakıma yatan, ölen veya hastalanan insan sayısı çok önemli. Şu an için bu konuda hastanelerimize çok az bir yansıma var. Henüz yük haline daha gelmiş değil. 17 ile 65 yaş arası aşılama oranları halen daha yüzde 40 bandında, bunu bizim en azından yüzde 80 bandına çıkarmamız lazım. Hem alt yapı hem aşı olarak elimizde her türlü imkan var, İnsanlar sadece lütfen aşılarını olsunlar'' ifadelerine yer verdi.

    Megakentte 4. dalga tehlikesine ilişkin konuşan Memişoğlu, “Vaka anlamında şu andaki hızla bu tehlike var ama bir daha söylüyorum, Ağustos ayı çok stratejik bir ay. Bu ayı iyi değerlendirirsek bu dalgayı ölüm, yoğun bakım ve hastaneye yatarak çok az miktarda zararla atlatırız diye öngörüyoruz” diye konuştu.

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    Etiketler:
    Kemal Memişoğlu, Koronavirüs aşısı, vaka, Aşı, Kovid-19, Koronavirüs, İstanbul, Türkiye
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