Batman'da refakatçilere 'negatif test' zorunluluğu

Batman İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin başkanlığında olağanüstü toplandı.
Toplantıda, hastanelerde tedavileri sürenlere refakat edeceklere 'negatif test' zorunluğu getirildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı https://t.co/Hp3mRxoice pic.twitter.com/rs1wA3CvFn— Batman Valiliği (@batmanvaliligi) July 28, 2021
Karara ilişkin Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yataklı tedavi kurumlarına yatışı yapılan vatandaşlarımıza refakat edeceklerin son 48 saat içerisinde negatif Kovid-19 PCR testinin gerekliliğine; uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilerek imza altına alınmıştır."
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