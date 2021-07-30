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    Afşin Emre Kayıpmaz

    Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Hastane yatışlarının yüzde 95’i aşılanması tamamlanmamış bireyler

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    Koronavirüs salgını
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    Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, son dönemde artan Kovid-19 vaka sayılarıyla ilgili, “Ülke geneline baktığımızda hastane yatışlarının yüzde 95’ini aşılanması tamamlanmamış bireylerin oluşturduğunu görüyoruz” dedi.

    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, son dönemde artan Koronavirüs vakaları, hasta, ağır hasta ve vefat sayılarına dikkat çekti.

    Aşılanan bireylerin hastaneye yatış oranının çok düşük olduğunu vurgulayan Kayıpmaz, vatandaşların aşılarını olmasının yanı sıra, toplumsal bağışıklık oluşana kadar mutlaka kişisel önlemlere dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

    Kayıpmaz, ABD’de yer alan bilimsel çalışmalar ile aşı olanların hastaneye yatış, ölüm ve ağır hastalık oranlarının yok denecek kadar az olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’de de aktif vakaların yüzde 95 oranında aşıları tamamlanmamış kişilerden oluştuğunu vurguladı.

    'Aşı ve birlikte bireysel tedbirler tek çaremiz'

    Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara uzmanlarca uyarılarda bulunulduğunu ancak istenmeyen görüntülerin oluştuğunu belirten Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, şu ifadeleri kullandı:

    "Kurban Bayramı öncesinde konunun uzmanları olarak halkımızı bireysel önlemlere uyumun ne denli önemli olduğu konusunda uyarmıştık. Bununla birlikte kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte en önemli koruyucularımız olan maske kullanımı, kişiler arasındaki fiziksel mesafenin korunması, el hijyeni ve yine fiziksel mesafenin korunamadığı kalabalıklardan uzak durmanın ihmal edildiğini ne yazık ki görebiliyoruz. Bu salgın hastalıkla mücadelede aşı ile birlikte bireysel tedbirler ve kişisel korunma çemberimizin oluşturulması olmazsa olmaz tek çaremizdir. Dünya genelinde de aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanamadığı müddetçe bireysel önlemlerin mutlaka aşı ile birlikte uygulanması gerekmekte."

    'Delta varyantı giderek daha baskın hale geliyor'

    Delta varyantının tüm dünyada giderek daha baskın hale geldiğine dikkat çeken Kayıpmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

    • "Öngörüldüğü şekilde Delta varyantının giderek daha baskın hale geldiğini biliyoruz. Yapılan bilimsel çalışmalarda da bu varyantın daha bulaştırıcı olduğu ortaya konulmuş durumda. İyi havalandırılmamış kapalı ortamlarda maskesiz uzun süre vakit geçirilmesi ile birlikte özellikle aşısız bireylere hastalığın bulaşması anlamında bir tehlike oluşmaktadır.

    'İki dozu yapılarak bu aşıların tamamlanması son derece önemlidir'

    • Ayrıca yine yapılan çalışmalar iki doz BioNTech aşısının İngiliz varyantı olarak da tabir edebileceğimiz Alfa varyantına karşı yüzde 93.7 oranında etkili iken, Delta varyantına karşı korumada bunun yüzde 88 olduğu bulunmuştur. Karşı korumada yüzde 88 oranında bir etkinlik. Tek doz BioNTech aşısından sonra ise Delta varyantına karşı koruyuculuk yüzde 35.6 olarak tespit edilmiş. Bu nedenle BioNTech aşılarının iki dozu yapılarak bu aşıların tamamlanması son derece önemlidir."

    'Aşılanması tamamlanmış kişilerin ağır hastalık geçirme riski çok daha az'

    Aşılanmış bireylerin hastaneye yatış, ağır hastalığa yakalanma ve ölüm oranlarının oldukça düşük olduğunu vurgulayan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "ABD’deki gerçek yaşam verilerine baktığımızda Massachusetts’te 17 Temmuz itibarıyla aşılanması tamamlanmış bireylerde hastaneye yatış oranının yüz binde 6 olduğu açıklanmış durumda. Dönüyoruz New Jersey’e bakıyoruz, 12 Temmuz itibarıyla aşılanması tamamlanmış bireylerde ölüm oranının yüz binde 1 olduğu açıklanmış durumda. Ayrıca yine Kovid-19 nedeniyle yapılan hastane yatışlarının yüzde 99’dan fazlasının aşılanmamış bireyler olduğuna dikkat çekilmekte.

    Kendi hastanemize baktığımızda Ankara Şehir Hastanesi’nde Acil Tıp Kliniğinden yoğun bakıma yatırılan kovid-19 olgularında büyük bir çoğunluğu aşılanmamış bireyler oluşturuyor. Hemen ardından ise aşılanması tamamlanmamış bireyler geliyor. Ülke geneline baktığımızda da zaten hastane yatışlarının yüzde 95’ini aşılanması tamamlanmamış bireylerin oluşturduğunu görüyoruz. Açıklanan bu verilere göre aşılanması tamamlanmış kişilerin ağır hastalık geçirme riski aşılanmamış kişilere göre çok daha az."

     

    Etiketler:
    delta varyantı, Delta, Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Kovid-19, Koronavirüs Bilim Kurulu
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