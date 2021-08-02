‘Kovid-19 önümüzdeki yıllarda sıradan bir nezle haline gelebilir’

Cenevre Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Önleme ve Kontrol Departmanı Direktörü Prof. Dr. Didier Pittet, Sputnik’e demecinde Kovid-19’un birkaç yıl sonra sıradan bir soğuk algınlığından daha tehlikeli olmayacağını savundu.

İnsanların daha önce mevcut koronavirüslere karşı bağışıklık kazandığı gibi yeni tip koronavirüse karşı da antikor üreteceğine inandığını belirten uzman, “Ancak bu virüsleri biliyor ve bağışıklık geliştirmiş olsak bile zaman zaman hafif bir burun akıntısı yaşıyoruz. Ve Kovid-19'un bu koronavirüslerle aynı yolu izleme şansı çok yüksek. Yani, beş ya da on yıl sonra nüfusun yüzde 99 ya da yüzde 100'ünde antikor olacak, ama yine de hafif bir biçimde hastalanacaklar, en fazla bu kadar. Yani nezle haline gelecek” diye konuştu.

Daha önce İngiliz uzmanlar, Kovid-19 aşılanmasının ‘uzun yıllar boyunca’ devam edeceğini öngörmüştü. Koronavirüse ve onun neden olabileceği hastalığın ciddi seyrine karşı aşı kaynaklı bağışıklığın zamanla azalmasının muhtemel olduğunu savunan uzmanlar, bu nedenle nüfusun tekrar tekrar aşılanması gerektirebileceği sonucuna vardı. Sağlıkçılar ayrıca aşılama kampanyalarının da muhtemelen uzun yıllar boyunca devam edebileceğini öngördü.