Kuzey Kıbrıs'ta aşısız kişilerin PCR testleri ücretli olacak

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner, aşısız vatandaşlardan devlet dairelerine giriş için 3 günlük PCR veya antijen testi isteneceğini, aşısız kişilerin PCR testlerinin ücretli olacağını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sonrası alınan kararları açıkladı.

Saner, Kovid-19'un tüm dünyayı ciddi şekilde etkilediğine dikkati çekerek Kuzey Kıbrıs'ın da bundan nasibini aldığını ancak vaka sayılarında düşüşe geçildiğini, bugün 80'i yerel 94 vaka olduğunu anlattı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre 172 bin vatandaşa tek doz, 145 bin vatandaşa ise çift doz aşı yapıldığını belirten Saner, 15 gün içerisinde ikinci dozların tamamlanmasıyla toplam 217 bin Kuzey Kıbrıs vatandaşının çift doz aşılanmış olacağını dile getirdi.

Saner, aşılı kişilerin kapalı alanlara, özellikle devlet dairelerine giriş çıkışlarının herhangi bir işleme tabi tutulmadan serbest olacağını, aşısız vatandaşlardan ise devlet dairelerine girebilmek için 3 günlük PCR veya antijen testi isteneceğini kaydetti.

Aşısız kişilerin PCR testlerinin ücretli olacağını açıklayan Saner, yapılacak aşılarla eylülde mutlaka yüz yüze eğitimin başlayacağını söyledi.

Günlük ortalama 10-15 bin olan test sayılarının geçen hafta itibarıyla 25 bine çıktığını ifade eden Saner, Acil Durum Hastanesi'nde tedavi gören 70, yoğun bakımda ise 6 hasta bulunduğunu dile getirdi.

Ellerinde 45 bin Sinovac aşısı bulunduğuna işaret eden Saner, 45 bin dozun 35 binlik kısmının ikinci doz aşı olarak kullanılacağını aktardı.