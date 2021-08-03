Adıyaman'da 51 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 51 ev karantinaya alındı.